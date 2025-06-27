«مكتبة الأعمال».. وجهة متخصصة لتعزيز ريادة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد

بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تبرز مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد كواحة معرفية متكاملة، تقدم مصادر علمية وعملية في قطاع الأعمال تُواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية، لتصبح جسراً يربط بين الأفكار الطموحة وتطبيقاتها على أرض الواقع في ظل بيئة هادئة تحفز الإبداع.

وتتميز مكتبة الأعمال بكونها أكثر من مجرد مكان لاحتضان الكتب والمراجع، خصوصاً في وقت أصبح امتلاك المعرفة المتخصصة والمُحدثة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع الناشئة والمبادرات التجارية، حيث تسهم في تحويل المعرفة إلى حوار حيوي، وفضاء تفاعلي يجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة.

وتأتي مكتبة الأعمال كجزء من رؤية مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث توفر محتوىً غنياً يشمل أحدث الإصدارات العالمية، والتقارير المتخصصة، ودراسات الحالة، لتكون وجهةً لا غنى عنها لروّاد الأعمال، والموظفين الطموحين، وطلاب كليات الإدارة، حيث تشمل نحو 32 قسماً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، من أبرزها: الأعمال العامة، والفلسفة والدين، والإعلام، والتسويق، والموارد البشرية، والتاريخ، والجغرافيا، والقانون، والتكنولوجيا، وتقنية المعلومات. كما تشمل موضوعات أكثر تخصّصاً مثل التمويل، الإنتاج الوطني، الأوضاع الاقتصادية، الصحة، الرياضة، وأخلاقيات الأعمال، ما يجعلها مركزاً متكاملاً للمعرفة الاقتصادية والاجتماعية.

بيئة متكاملة

تُعد مكتبة الأعمال مركزاً ملهماً ومتكاملاً لرواد الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، حيث توفر مجموعة من المصادر العالمية المتخصصة، إلى جانب مراجع معرفية تغطي مختلف مجالات إدارة الأعمال. وتُمكّن هذه الموارد رواد الأعمال والشركات الناشئة ودارسي التخصصات الإدارية من تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم، ما يسهم في ابتكار مفاهيم جديدة لتخطيط المشاريع وتوسيع الأعمال.

كما تحتضن مكتبة محمد بن راشد بشكل عام قاعات اجتماعات متعددة الاستخدام، ومسرحين داخلي وخارج، مزوّدَين بأحدث التقنيات والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، ما يجعلها بيئة مثالية لعقد الاجتماعات واستضافة الشخصيات المؤثرة والقيادات المؤسسية في تجربة معرفية ومهنية متكاملة، وجهزت المكتبة بأحدث التسهيلات التقنية لتوفير تجربة مريحة وفعالة.

كتب متخصصة

تضم المكتبة أكثر 53 ألف كتاب في إدارة الأعمال، من بينها مجموعة من المصادر الإلكترونية الموثوقة مثل قواعد بيانات الأعمال، وبيانات الشركات، والأدلة والتقارير المتخصصة، التي تستهدف بشكل أساسي المحترفين في مجال الأعمال، والمهنيين في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، وكذلك الطلاب الباحثين عن التعلم وتطوير الذات.

ومن خلال أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية واللوحية المتوافرة بمكتبة الأعمال، توفر الوصول المجاني إلى أكثر من مليار و300 مليون مورد إلكتروني، ضمن فهرسها المتكامل، وأكثر من ثماني قواعد بيانات محلية وعالمية، لتشكل مرجعاً غنياً للباحثين والمهتمين.

عملات رقمية

تحظى الكتب المتخصصة في العملات الرقمية بإقبال لافت في مكتبة الأعمال ضمن مكتبة محمد بن راشد، لتكون من بين الأكثر قراءة والبحث من قبل الزوار، ويعكس هذا الاهتمام المتزايد حرص المهنيين ورواد الأعمال والطلاب على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي، وتغطي هذه الكتب موضوعات متنوعة تشمل أساسيات البلوكتشين، والعملات المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والكريبتو، والتطبيقات المصرفية الجديدة، والتحديات التنظيمية، وأثر العملات الرقمية في مستقبل التجارة والاستثمار.

• 53 ألف كتاب في إدارة الأعمال تضمها المكتبة.

• 1.3 مليار مورد إلكتروني تتيح المكتبة الوصول المجاني إليها.