هل يمكن أن يخفف شرب الماء القلق والاكتئاب؟

تثبت الدراسات الفوائد الجسدية لشرب الماء أكثر من الفوائد النفسية. ووفق تقرير لموقع «سايكولوجي توداي» ليس من المستغرب أن «يؤدي الجفاف الشديد إلى ارتباك، وهذيان، وضعف في وظائف المناعة والكلى والجهاز الهضمي».

ومع ذلك، حتى الجفاف الخفيف قد يؤدي إلى بعض العواقب غير المرغوب فيها، مثل الصداع، والانفعال، وانخفاض الأداء البدني، وانخفاض الوظائف الإدراكية.

ألقى التقرير نظرةً على دراستين أظهرتا الآثار الصحية النفسية للجفاف الخفيف.

وأظهرت دراسة إسبانية أُجريت على 65 طالبة جامعية وجود علاقة بين الجفاف الخفيف وقلق الحالة. يختلف قلق الحالة عن قلق السمة من حيث إنه مؤقت (الحالة التي أنت فيها حالياً). أما قلق السمة فهو أكثر ديمومةً (فكر في سمة الشخصية).

أولاً، أظهرت الدراسة أن أكثر من 90 في المائة من المشاركين لم يشربوا كميةً كافيةً من الماء لتعويض الماء الذي فقدته أجسامهم على مدار اليوم.

وأظهر أكثر من 90 في المائة من المشاركين (تذكر أنهم في الغالب يعانون من جفاف خفيف) مستويات قلق حالة أعلى من النسبة المئوية الـ90.

كما أظهر نحو 97 في المائة مستويات قلق سمة أعلى من النسبة المئوية الـ85.

والأهم من ذلك، كان توازن الماء (الترطيب) أقل لدى المشاركين الذين تجاوزوا النسبة المئوية الـ95 لقلق الحالة، مما يدل على وجود علاقة بين الجفاف والقلق.

في دراسة إيرانية شملت أكثر من 3 آلاف مشارك، ظهر ارتباط مرة أخرى بين انخفاض تناول الماء وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

تم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات: مجموعة شربت أقل من كوبين من الماء يومياً، ومجموعة شربت من كوبين إلى 5 أكواب يومياً، ومجموعة شربت أكثر من 5 أكواب يومياً.

إذا كنا نتحدَّث عن الأونصات، فهذا يعني أقل من 16 أونصة يومياً للمجموعة الأولى، وبين 16 و40 أونصة للمجموعة الثانية، وأكثر من 40 أونصة للمجموعة الأخيرة. كن صريحاً. في أي مجموعة ستكون اليوم؟

ووجدت الدراسة علاقةً عكسيةً بين تناول الماء والاكتئاب. كانت النتائج أقل إقناعاً وحسماً عندما يتعلق الأمر بمستويات الماء والقلق.

اشرب مزيداً من الماء

آمل أن تكون مقتنعاً، ولو قليلاً، بأن شرب أكثر من 40 أونصة من الماء يومياً هو استراتيجية منخفضة التكلفة لمكافحة الصداع والتعب وانخفاض الأداء البدني والإدراكي، وربما الاكتئاب والقلق. هل ستضطر للذهاب إلى الحمام أكثر؟ بالتأكيد، ولكن يجب أن أعترف، كان الأسبوع الذي بدأت فيه بشرب 96 أونصة من الماء يومياً مثيراً. شعرت باليقظة والنشاط والتركيز.

نصائح سريعة للحفاظ على رطوبة الجسم

اشرب كوباً من الماء فور استيقاظك.

اشرب الماء مع كل وجبة.

اشرب الماء في أثناء ممارسة الرياضة.

كافئ نفسك على تحقيق أهدافك من شرب الماء.

تنافس مع أصدقائك أو زملاء العمل لمحاسبة بعضكم بعضاً.