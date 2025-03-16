ممرض ألماني قتل مرضاه كي لا يزعجوه في مناوبته الليلية

أعلنت السلطات القضائية الألمانية توسيع لائحة الاتهام ضد ممرضٍ قتل مرضى في عيادة للرعاية التلطيفية غربي البلاد، وذلك "لتسهيل عمله".

وصرّحت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة آخن الألمانية، السبت، بأن الادعاء العام قدّم لائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرض قتل أربعة مرضى آخرين، وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر.

ويُتهم الرجل الألماني، البالغ من العمر 44 عامًا، الآن بارتكاب تسع جرائم قتل و34 محاولة قتل، من خلال إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات.

ويُعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة الرجل في العمل خلال نوبات ليلية هادئة، وبذل أقل جهد ممكن مع المرضى.

كما يواجه اتهامات بتكرار محاولة قتل بعض المرضى.

ووفقًا لبيانات لائحة الاتهام، فإن جميع هذه الجرائم ارتُكبت بين ديسمبر 2023 ومايو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في 24 مارس الجاري، بتهم أولية يبلغ عددها 30 تهمة، تشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل.

وصرّحت المتحدثة باسم المحكمة بأنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة.