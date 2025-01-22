السينما الفرنسية تطوي صفحة مهمة من تاريخها

طوت السينما الفرنسية صفحة مهمة من تاريخها مع وفاة المخرج، برتران بلييه، صاحب الكثير من الأفلام الشهيرة والاستفزازية، بينها «ليه فالسوز» و«بوفيه فروا»، والذي شارك في صناعة نجوم كبار، أبرزهم جيرار دوبارديو وميشال بلان وميو ميو.

وتوفي المخرج عن 85 عاماً «بسلام بمنزله في باريس محاطاً بزوجته وأبنائه»، بحسب ما قال ابنه ليونار بلييه.

وطبع بلييه، بأفلامه الغنية بالحوارات الشائقة وأسلوبه الفكاهي اللاذع والمباشر، تاريخ السينما الفرنسية في سبعينات القرن الـ20، وثمانيناتهـ وفاز برتران بلييه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 1979 عن فيلم «بريباريه فو موشوار»، وفي العام التالي حصل على جائزة سيزار لأفضل كاتب سيناريو عن فيلم «بوفيه فروا».

وكان بلييه، المعروف بتدخينه الغليون، يهوى في أفلامه تصوير الأشخاص الهامشيين.

بالنسبة للبعض، كان بلييه من المخرجين غير التقليديين والجريئين، فيما اعتبره آخرون رمزاً للاستفزاز وصاحب نمط سينمائي من زمن غابر، وسيظل اسم بلييه مرتبطاً في المقام الأول باسم جيرار دوبارديو، الذي بدأ مسيرته المهنية في عام 1974 في فيلم «Les Valseuses»، إلى جانب باتريك ديوير وميو ميو، وقد أصبح «Les Valseuses» من كلاسيكيات المكتبة السينمائية الفرنسية، خصوصاً مع أسلوبه الفكاهي الفظ الذي كان صادماً في زمنه.

سيظل بلييه، الذي يزخر رصيده الإخراجي بنحو 30 فيلماً، مخرجاً شعبياً، إذ تمكّن من جذب ثلاثة ملايين متفرج في الثمانينات بفيلم «تونو دو سواريه» الذي جمع دوبارديو مع ميو ميو وميشال بلان.