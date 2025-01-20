موريشيوس تفرض قيوداً على استخدام المياه.. من اليوم

أعلنت موريشيوس أنها تعتزم فرض قيود على استخدام المياه، ابتداء من اليوم، في ظل انخفاض منسوب مياه الخزانات إلى مستويات حرجة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن موريشيوس، التي تعتمد على المياه من أجل إنتاج السكر والزراعة، عادة ما تعاني الجفاف خلال النصف الأول من موسم الصيف، وقد طبقت مثل هذه القيود في الماضي.

وقالت هيئة المياه المركزية، في بيان، أمس: «في أعقاب أحدث تقييم للوضع المائي، تمت ملاحظة أن متوسط معدل الخزانات وصل إلى مستوى حرج بلغ 43%». وأضافت: «الوضع مقلق للغاية بالنسبة للمياه الجوفية»، وأشارت هيئة المياه المركزية، في البيان، إلى أن بعض الأنهار جفت في العاصمة بورت لويس.

ولفتت إلى أن المياه ستكون متاحة ما بين أربع ساعات و12 ساعة ابتداء من اليوم، بسبب الجفاف الشديد، والمستوى الحرج الذي وصلت إليه مستويات المياه.