اصطاد امرأة بصنارته لإنقاذها من الغرق

تمكن صياد سمك سريع البديهة من إنقاذ امرأة من الغرق بعدما جرتها تيارات مائية عبر سحبها بخيط صنارته.

وقال بيان للمعهد الوطني للإنقاذ البحري في جنوب إفريقيا (NSRI)، أن أحد الصيادين لاحظ أن امرأة كانت عالقة في تيار مائي على شاطئ دياس حوالي الساعة 12:57 صباحًا، وأنها كانت في حالة هلع. وأنه في ذلك الوقت كان آخرون قد شاهدوها واتصلوا بالسلطات مما دفع الشرطة وخدمات الطوارئ الطبية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والمرور إلى الاستجابة، لكنهم وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه، كانت المرأة بالفعل في أمان على الشاطئ.

ونقلت محطة "أي بي سي " أنه وفقًا لمجموعة من الصيادين الذين شهدوا الحادثة، فقد رصد أحد الصيادين المرأة في الماء وألقى على الفور خيط صيده في اتجاهها. كان الخيط مزودًا بخطاف صيد السمك Kabeljou، وهو خطاف حاد مخصص لصيد سمك من هذه الفئة والتي تصل لأحجام متوسطة وكبيرة، فتعلق الخطاف بأعجوبة في جينز المرأة الغارقة وتمكن الصياد من سحبها إلى الشاطئ. وبمجرد وصولها إلى المياه التي يصل عمقها إلى الخصر، قفز صيادون آخرون لمساعدتها على الوصول إلى الشاطئ.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة الملاحة البحرية إن المرأة "قفزت إلى الماء للسباحة ولكنها وقعت في التيارات المائية العاتية".