منها الأسماك والمكسرات.. 5 مكونات غذائية تدعم صحتك العقلية

تعتمد صحة الدماغ والقدرات المعرفية على العديد من العوامل، ويلعب النظام الغذائي دورا مهما في هذا المجال. وبالطبع هناك مكونات غذائية مفيدة جدا للدماغ.

ووفقا للدكتورة أوكسانا ميخاليفا خبيرة التغذية، هناك خمسة أطعمة هي الأكثر فائدة للدماغ. وهذه الأطعمة مدرجة في الحمية الغذائية التي وضعها خبراء جامعة شيكاغو لأنها أظهرت فعالية عالية في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. تعتمد هذه الحمية على الأسماك والمكسرات والبذور والبيض والثمار والحبوب الكاملة.

وتقول: "تكمن الفائدة الرئيسية للأسماك الزيتية من البحار الباردة في أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي لها أهمية خاصة لوظيفة الدماغ. ويسمح تناولها بانتظام بتحسين الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم".

وتشير الطبيبة، إلى أن المكسرات والبذور تحتوي أيضا على نسبة جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة. وبالإضافة إلى ذلك هي غنية بالكالسيوم وبروتينات سهلة الامتصاص والزنك والمغنيسيوم الضروريان لعمل الدماغ بصورة جيدة.

وتقول: "وتكمن فائدة البيض في أنه يحتوي على بروتين سهل الهضم. وصفار البيض غني بفيتامينات A وD، وكذلك بالليسيثين والكولين، التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على سلامة خلايا الدماغ وفي تركيب الناقلات العصبية.

وبالإضافة إلى ذلك وفقا لها، يحتاج الدماغ إلى مضادات الأكسدة التي تمنع تلف خلاياه. وبالطبع هنا تنفع الثمار لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بغض النظر عن لونها.

وتشير إلى أن الدماغ يحتاج أيضا إلى مجموعة فيتامين В التي تساعد على إنتاج المواد النشطة بيولوجيا في الدماغ وتساهم في نقل النبضات العصبية بين الخلايا. ومن أجل الحصول على كمية كافية منها يجب إضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي.