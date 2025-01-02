حمدان بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، واجب العزاء في وفاة السيد أحمد السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي، خلال زيارة سموه مجلس المشرف في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عيسى حمد بوشهاب، وعدد من المسؤولين.