الإنجازات تتواصل.. «الإيمي» و«يوم الأكاديمية العالمي» في ضيافة دبي  

في إنجاز جديد يبرز مكانتها، فازت دبي باستضافة الجولة نصف النهائية من عملية تحكيم مسابقة «جوائز إيمي الدولية 2025»، وكذلك فعاليات «يوم الأكاديمية العالمي» الذي ستنظمه الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية خلال 2026، وتجمع فيه كل أعضائها من حول العالم لمناقشة أبرز التطورات التي تشهدها قطاعات الثقافة والفنون والإعلام على المستوى العالمي، ما يعزز ريادة دبي وحضورها على الخريطة الدولية مركزاً للتواصل والتبادل الثقافي، ومركزاً عالمياً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

وتأتي استضافة الإمارة للحدث العالمي، بفضل دعم وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

كما كشفت «دبي للإعلام» عن إبرام «استوديوهات دبي» التابعة لها، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية، بهدف تعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين في كل المجالات الإعلامية والترفيهية والتلفزيونية.

وتشمل الشراكة - التي تُعدُّ الأولى من نوعها في المنطقة - رعاية «دبي للإعلام» لمهرجان «جوائز إيمي جالا الدولية» في مدينة نيويورك، الذي يجمع سنوياً أكثر من 600 محترف في مجال التلفزيون، يمثّلون نحو 60 دولة، إضافة إلى فعاليات «يوم الأكاديمية العالمي» التي ستعقد في دبي خلال 2026، وهو ما يمثّل علامة فارقة في مسيرة الإعلام المحلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد سليمان الملا، أن «دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية، وبما توفره من فرص نوعية لصنّاع المحتوى التلفزيوني والسينمائي والدرامي والمؤثرين والإعلاميين والمبدعين، تشجعهم على مواصلة مسيرتهم، وتقديم أعمال مرموقة ذات جودة عالية، تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الإبداعي في دبي».

وقال: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية، وأصبحت حاضنة للإعلام العربي والعالمي والفعاليات والأحداث العالمية المهمة، ما أسهم في توفير بيئة جاذبة لأصحاب المواهب وروّاد الإعلام والثقافة والفنون، ما يعكس اتساع إمكاناتها، وتفرد بنيتها التحتية التي أسهمت في دعم مبدعي المحتوى العربي، وتمكينهم من فرض أنفسهم لاعبين أساسيين في هذه الصناعة، والإسهام في تطويرها واستشراف مستقبلها»، مشيراً إلى أن استضافة دبي لجوائز إيمي الدولية وفعاليات «يوم الأكاديمية العالمي» تبرز ما تتمتع به الإمارة من تفوق نوعي وتنافسية عالية على الساحة الدولية.

وعبّر الملا عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية، مضيفاً: «نحرص في (دبي للإعلام) على إبراز الدور الإعلامي الريادي للإمارة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، عبر الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في مجالات التلفزيون المختلفة للارتقاء بقطاع الإعلام، والإسهام في تطوير صناعة المحتوى في الإمارات والمنطقة العربية، عبر فتح الآفاق أمام العاملين فيها، وإتاحة الفرصة أمامهم، للاستفادة من التجارب والخبرات والكفاءات الفنية التي تمتلكها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في هذه الصناعة، ما يساعد على رفع مستوى إمكانات صنّاع المحتوى التلفزيوني، ومنتجي الدراما والإعلاميين والمؤثرين، ويسهم في دعم المنتج التلفزيوني والدرامي المحلي، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي».

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية بروس إل. بيسنر، عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام». وقال: «سعداء بانضمام (استوديوهات دبي) إلى قائمة رعاة الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية، ونتطلع من خلالها إلى لقاء جميع أعضاء الأكاديمية في (يوم الأكاديمية العالمي) الذي سيعقد في دبي».

حدث رفيع المستوى

يمثّل «يوم الأكاديمية العالمي» حدثاً عالمياً رفيع المستوى، إذ يجمع على مدار أربعة أيام كل أعضاء الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية من حول العالم، لمناقشة مستقبل الثقافة وصناعة الإعلام، وما تشهده من تطورات في ظل انتشار أدوات الرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبروز أشكال جديدة من صناعة المحتوى والبودكاست، وأنواع مختلفة من البث المرئي، واتساع دائرة المنصات الرقمية التي أحدثت قفزة نوعية في صناعة الإعلام، وأعادت صياغة توقعات الجمهور بشكل كلي.

وتُعدُّ استضافة دبي للجولة نصف النهائية من عملية تحكيم مسابقة «جوائز إيمي الدولية 2025»، فرصة نوعية لصنّاع الإعلام والمحتوى والممثلين ومخرجي الأفلام والمسلسلات الدرامية من الإمارات والمنطقة للمشاركة في تقييم مجموعة الأعمال العالمية المشاركة في المسابقة الدولية التي ستعلن نتائجها خلال مهرجان جوائز «إيمي جالا الدولية» الذي سيقام في مدينة نيويورك الأميركية.

محمد الملا:

. دبي نجحت في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية، وأصبحت حاضنة للفعاليات العالمية المهمة.

بروس إل. بيسنر:

. نتطلع إلى لقاء جميع أعضاء الأكاديمية في «يوم الأكاديمية العالمي» الذي سيعقد في دبي.