«اليونسكو»: العالم بحاجة إلى 44 مليون معلم حتى عام 2030

يحتفي العالم، يوم غدٍ، بـ«اليوم العالمي للمعلمين» الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، وسط توقعات بالحاجة إلى 44 مليون معلم إضافي في المرحلتين الابتدائية والثانوية على مستوى العالم، لتحقيق هدف التنمية المستدامة الذي يلتزم بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع بحلول عام 2030.

وأشار التقرير العالمي عن المعلمين، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إلى أنه لاتزال هناك حاجة إلى 31 مليون معلم ثانوي على مستوى العالم، مقارنة بـ13 مليون معلم ابتدائي، إضافة إلى ذلك، فإن عدد المعلمين اللازمين ليحلوا محل أولئك الذين يتركون القوى العاملة، يمثّل نسبة كبيرة تبلغ 58% من هذا الرقم، في حين تُعزى نسبة 42% المتبقية إلى وظائف التدريس المنشأة حديثاً.