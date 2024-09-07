أمراض القلب القاتل رقم 1 للنساء .. و80 % من النساء مُهدَّدات

يمنح قياس النساء في منتصف العمر لثلاثة مؤشرات حيوية في الدم، صورة أوضح حول خطر تعرضهن لأحداث القلب والأوعية الدموية الكبرى مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وذلك قبل عقود من الزمن، وفق ما توصلت إليه دراسة جديدة.

‎وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، فإن أمراض القلب تعد القاتل رقم 1 للنساء في الولايات المتحدة. ففي العام 2021، كانت مسؤولة عن وفاة أكثر من 310.000 امرأة، أي واحدة من كل 5 حالات وفاة للنساء.

‎ووجدت الأبحاث أن حوالي 80 % من النساء بعمر بين 40 و60 عاما يعشن مع عامل خطر واحد بالحد الأدنى لمرض الشريان التاجي، لكن حوالي نصف عدد النساء فقط يدرك أن أمراض القلب تشكل أكبر خطر صحي لهن.

‎ورأى الخبراء أن وجود مقاييس أفضل للمخاطر في وقت مبكر من الحياة، قد يساعد النساء على اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين صحتهن قبل فوات الأوان، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".

‎والاختبارات التي اعتمدتها الدراسة ليست جديدة. بل أوضح مؤلف الدراسة الدكتور بول ريدكر، مدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء "أن هذه الاختبارات متاحة على نطاق واسع وشائعة". وأضاف أنها غير مكلفة، إذ تتراوح أسعارها بين 10 و12 دولارا لكل اختبار.

‎ووجدت الدراسة أن نتائج الاختبارات الثلاثة هذه، يمكن أن تتنبأ بمخاطر القلب والأوعية الدموية لدى النساء اللواتي يتمتعن بصحة جيدة على ما يبدو، قبل 30 عاما من تعرضهن لحدث قلبي وعائي كبير، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

‎ووصف ريدكر هذا الاكتشاف بالمذهل "لأنه يخبرنا أن العملية التي تؤدي إلى مرض تصلب الشرايين لدى هؤلاء الشابات تبدأ في وقت مبكر جدا من الحياة".

وفي الدراسة الممولة من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، المنشورة في مجلة نيو إنغلاند الطبية، وتم تقديمها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في العاصمة البريطانية لندن، تابع ريدكر وزملاؤه قرابة 40 ألف امرأة لمدة 30 عاما، بدءا من أوائل التسعينيات.

‎وشارك في الدراسة متخصصات في مجال الصحة. وكان متوسط أعمارهن في بداية الدراسة 55 عاما، لكن بعضهن كن في الأربعينات من عمرهن. وكان معدل واحدة من كل أربعة منهن لديها إصابة بارتفاع ضغط الدم، وواحدة من كل ثمانية مدخنة حاليا. وكان لدى قرابة 3 % منهن تاريخ من مرض السكري، وكان لدى حوالي 14 % منهن أب واحد بالحد الأدنى أصيب بنوبة قلبية قبل سن 65 عاما.

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