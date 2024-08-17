أعراض التسمم بالبطيخ الأحمر

أوضحت الدكتورة سابينا كاريسيفا خبيرة التغذية في مستشفى الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، أنه في حالة التسمم بالبطيخ الأحمر تظهر أعراض مختلفة، ربما تستدعي استدعاء سيارة الإسعاف خاصة في حالة تفاقم حالة المصاب وارتفاع درجة حرارته والغثيان والتقيؤ والإسهال وألم في منطقة البطن. كما قد يعاني من الضعف العام، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأشارت الطبيبة، إلى أن تناول البطيخ الأحمر باعتدال مفيد للجسم لأنه يحتوي على نسبة جيدة من L-citrulline، الذي هو حمض أميني يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويسهل عملية توصيل الأكسجين إلى العضلات. كما يحتوي على العديد من الكاروتينات بما فيها الليكوبين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين А . والليكوبين مفيد لصحة العيون والرؤية والوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ضعف الرؤية المركزية). وهو مفيد للقلب والأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع تكون اللويحات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ الأحمر على معادن البوتاسيوم الضروري لعمل القلب، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في عملية انقباض العضلات والجهاز العصبي، وضروري أيضا لامتصاص الكالسيوم.

أما بذور البطيخ الأحمر فمفيدة للجسم أيضا. لأنها تحتوي على عناصر مغذية يحتاجها الجسم، حيث تحتوي 100 غرام منها على:

755 ملغم فوسفور (108 بالمئة من حاجة الجسم اليومية)، و 648 ملغم بوتاسيوم (13 بالمئة)، و 515 ملغم مغنيسيوم (129 بالمئة) و99 ملغم صوديوم (7 بالمئة) و54 ملغم كالسيوم (5 بالمئة) كما تحتوي على الزنك والحديد والمنغنيز.