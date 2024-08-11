في ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2033.. المريخ والمشتري يقترنان الأربعاء

يقترب المريخ والمشتري في سماء الليل من أقرب نقطة لهما هذا العقد، حيث سيكونان الأربعاء المقبل قريبين للغاية من بعضهما بعضاً، لدرجة أن شريحة صغيرة من القمر يمكن أن تفصل بينهما.

وفي الواقع، سيكون أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وجاره الخافت الأحمر على مسافة تقدر بأكثر من 350 مليون ميل (575 مليون كيلومتر) في مداريهما.

وسيصل الكوكبان إلى الحد الأدنى من الانفصال - ثلث درجة واحدة أو نحو ثلث عرض القمر - خلال ساعات النهار يوم الأربعاء في معظم الأميركيتين وأوروبا وإفريقيا.

بيد أن جون جيورجيني - من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا» في كاليفورنيا - قال إنهما لن يظهرا مختلفين كثيراً في الساعات أو حتى قبل يوم واحد عندما تكون السماء مظلمة.

وستكون أفضل المشاهد في السماء الشرقية، باتجاه كوكبة الثور، قبل شروق الشمس. وتحدث هذه الاقترانات، المعروفة باسم الاقترانات الكوكبية، كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك فقط.

وقال جيورجيني: «مثل هذه الأحداث هي في الغالب عناصر من الفضول والجمال لأولئك الذين يراقبون السماء، ويتساءلون عما قد يكون عليه الجسمان اللامعان القريبان جداً من بعضهما بعضاً».

ولم يقترب الكوكبان من بعضهما بعضاً إلى هذا الحد منذ عام 2018، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى عام 2033.