محكمة أمريكية تسقط دعوى رجل ابتلع عظمة في وجبة "دجاج مسحَّب"

حكمت المحكمة العليا في ولاية أوهايو يوم الخميس الماضي بعدم أحقية دعوى رفعها زبون ضد أحد المطاعم، بعدما ابتلع عظمة دجاج أثناء تناوله وجبة دجاج مسحَّب العظام. وقالت المحكمة أن العميل الذي طلب أجنحة دجاج منزوعة العظم يجب أن يتوقع بشكل معقول العثور على قطعة من العظم في وجبته ويحذر من ابتلاعها.

وفي قرار بأغلبية 4-3، قضت المحكمة العليا بأن الدعوى القضائية التي رفعها مايكل بيركهايمر عام 2017 قد تم رفضها من قبل المحاكم الأدنى في مرحلة الحكم الموجز.

وقال موقع WTRF أن الأغلبية وجدت أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الثانية عشرة خلصت بشكل صحيح إلى أن المطعم ليس مسؤولاً عن الإصابات التي تعرض لها بيركهايمر بعد ابتلاع شريحة عظم يبلغ طولها حوالي خمسة سنتمترات وجدت في جناح دجاج منزوع العظم.

ففي عام 2016، ذهب بيركهايمر وزوجته وعدد قليل من الأصدقاء إلى مطعم في مقاطعة بتلر حيث طلب أجنحة منزوعة العظم مع صلصة الثوم والبارميزان، وعندما كان يأكل القطعة الثالثة من الجناح شعر بأمر غريب، فذهب إلى الحمام لمحاولة تنظيف حلقه لكنه لم ينجح. وعلى مدار الأيام الثلاثة التالية، أصيب بحمى وصعوبة في الأكل. وأثناء زيارة لغرفة الطوارئ، اكتشف أحد الأطباء عظم دجاج رقيق عالق في المريء، حيث أشارت سجلاته الطبية إلى أنها كانت "عظمة دجاج بطول 5 سم".

وأوضح القاضي جوزيف ت. ديترز أن "الأجنحة منزوعة العظم" هي أسلوب طهي وليست ضمانًا بعدم وجود شظايا عظام في الطبق. وأوضح أن بائع الطعام غير مسؤول عندما يمكن للعميل أن يتوقع بشكل معقول ويحذر من وجود مادة خطرة في الطعام.