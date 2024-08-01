تحذير من تجاهل وجبة الإفطار.. لهذا السبب

حذرت دراسات مختلفة من أن أولئك الذين اعتادوا على تخطي وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

ويقول الدكتور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز، أخصائي أمراض القلب في مؤسسة "مايو كلينك"، إن تخطي الوجبة الأولى من اليوم ليس جيدا للقلب بشكل خاص، وهناك العديد من الدراسات التي تُظهر أن الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

وأشار الدكتور لوبيز جيمينيز إلى أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن النوبات القلبية أكثر ميلا للحدوث في الصباح، موضحا: "يرجع جزء من ذلك إلى حالة الأدرينالين المرتفعة التي تحدث في الصباح الباكر". وأضاف أن اقتران مستويات الأدرينالين المرتفعة بعدم تناول الطعام أو السعرات الحرارية، يجعل الجسم يدخل في حالة "اندفاع الأدرينالين"، عندما يتم إطلاق الأدرينالين فجأة.

ويمكن أن تصاب عضلة القلب بكمية هائلة من الأدرينالين الذي يتم إنتاجه فجأة، ويؤدي الأدرينالين الزائد إلى تضييق الشرايين الصغيرة التي تغذي القلب بالدم، ما يتسبب في انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

ولمن يريدون إنقاص الوزن من خلال الصيام، فإن وجبة الإفطار ليست الوجبة المناسبة التي يجب تفويتها، حيث يوضح الدكتور لوبيز جيمينيز: "الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار، في كثير من الأحيان يكونون قادرين على القيام بذلك لأنهم يتناولون وجبة عشاء كبيرة إلى حد ما. لذا فإنك تغذي الجسم بالسعرات الحرارية في الوقت الذي يكون فيه جسمك على وشك النوم، عندما تكون في أقل حالات احتياجك للسعرات الحرارية"، وبالتالي، فإن الكثيرين يكونون عرضة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وهي أسباب رئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب.