3 روبوتات لتوصيل المنتجات في مدينة دبي المستدامة

أعلنت المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة، بالتعاون مع «مختبرات دبي للمستقبل» وشركة «لايف غلوبال» التكنولوجية، عن إطلاق ثلاثة روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المنتجات من المطاعم والمحال التجارية للمقيمين في المنطقة، وذلك ضمن مبادرات المختبر الحي في المدينة المستدامة التي تعمل على اختبار أحدث الابتكارات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان.

وتم تطوير هذه الروبوتات في «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتتميز بقدرتها على تعزيز كفاءة عمليات النقل، والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات التقليدية، كما ستستخدم هذه الروبوتات واجهة ذكية مدعومة من شركة لايف غلوبال (Lyve Global) التكنولوجية، وتتضمن العديد من الميزات المتقدمة والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك نظام إدارة الأسطول المجهز بتقنيات التتبع في الوقت الفعلي ومقصورة التسليم الآمنة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل العميل.

وقال مدير «مختبرات دبي للمستقبل» خليفة القامة: «تم تطوير هذه الروبوتات لتسليم المنتجات بشكل سريع في أقل من 30 دقيقة، وستتنقل على الأرصفة في المدينة المستدامة بدبي بشكل آمن ومستقل، وسيكون بإمكانها تحديد مواقع محطات الشحن دون الحاجة إلى تدخل بشري».

وقال المدير العام لشركة (NZE Solutions) التابعة لمجموعة (SEE) القابضة المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي، فادي الفارس: «تُعد المدينة المستدامة الموقع المثالي لاختبار وتجربة روبوتات التوصيل ذاتية القيادة ونقطة انطلاق لانتشارها وتعميمها في المستقبل، إذ تمتاز المناطق السكنية بتصميمها الخالي تماماً من السيارات، وتتمتع المدينة المستدامة بتصميم مرن يدعم جهوزيتها للمستقبل، إلى جانب قدرتها على تبني أحدث التقنيات والتكيف مع المتطلبات المتغيرة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لايف غلوبال (Lyve Global) حسن حلاس: «يسعدنا التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل في تطوير هذه الروبوتات المتطورة لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة، ما يمثل خطوة مهمة في مهمتنا لإحداث ثورة في الخدمات اللوجستية».