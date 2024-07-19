أبطال ليوا للرطب.. قصص نجاح من خيرات الإمارات

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة المانجو لفئتي «المحلي والمنوع» ضمن منافسات الدورة الـ20 من المهرجان التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وشارك في المسابقة 33 مزارعاً من مختلف مناطق الدولة، وأسفرت النتائج لفئة المانجو المحلي عن فوز أحمد محمد محمد علي الرميثي بالمركز الأول، فيما حصلت على المركز الثاني، منيرة علي خميس النعيمي، وجاء في المركز الثالث سعيد علي عبيد الحفيتي، وفي المركز الرابع عفراء سيف صقر المنصوري، وحل في المركز الخامس سالم حزيم خلفان المنصوري.

وفي فئة المانجو المنوع حصد المركز الأول هلال محمد هلال بن طراف المنصوري، وحل ثانياً محمد حمد سعيد حمد الكلباني، وفي المركز الثالث سعيد مبارك فاضل سعيد المزروعي، وجاءت في المرتبة الرابعة فاطمة خميس الفندي المزروعي، وفي المركز الخامس علي عتيق محمد عطشان الهاملي.

ورصدت اللجنة المنظمة 10 جوائز للفائزين في كل فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول على 25 ألف درهم، والثاني على 20 ألفاً، والثالث على 15 ألفاً.

وتسلم المهرجان صباح أمس، مشاركات مسابقة «سلة فواكه الدار» التي يشارك فيها المزارعون بالإنتاج المحلي من الفواكه الصيفية للعام الجاري من محصول مزارعهم أو حدائقهم المنزلية.