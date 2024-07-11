الأردن: جريمة كل 23 دقيقة

في خبر رسمي صدر عن مديرية الأمن العام في الأردن كشفت الحكومة عن ارتكاب جريمة كل 23.4 دقيقة في المملكة.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام للعام الماضي 2023، ارتكبت جريمة جنحوية كل 30 دقيقة و33 ثانية، العام الماضي، فيما بلغ المعدل الزمني للجرائم الجنائية العام الماضي، ساعة و34 دقيقة و13 ثانية، لكل جريمة جنائية مرتكبة.

ووقعت جريمة كل 7 ساعات و4 دقائق و54 ثانية، متعلقة بالجنايات والجنح التي تقع على الإنسان، وجريمة كل يوم وساعتين و8 دقائق متعلقة بالجرائم المخلة بالثقة العامة.

أما الجرائم التي تقع على الأموال، فوقعت جريمة كل 34 دقيقة و24 ثانية العام الماضي، وجريمة كل 3 ساعات و20 دقيقة للجرائم التي تقع على الإدارة العامة.

ويشير المعدل الزمني للجرائم، إلى أن الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة وقعت كل 5 ساعات و5 دقائق، وجريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة كل 6 ساعات و40 دقيقة.

يشار إلى أن العام الماضي، شهد ارتكاب 22784 جريمة في المملكة، مقارنة بـ 22895 جريمة في 2022، و20991 جريمة في العام 2021، و22187 جريمة في العام 2020.

وبلغت نسبة الجنايات المسجلة 24.49% خلال العام الماضي، والجنح 75.51% إلى مجمل الجرائم المسجلة في 2023، إذ إن نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام 2023 بلغت 95.24%.