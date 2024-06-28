موجة حر تتسبَّب بذوبان رأس الرئيس الأمريكي ابراهام لينكولن

تسببت موجة الحر الشديدة التي تشهدها الولايات المتحدة، بذوبان رأس تمثال شمعي خاص بالرئيس الأمريكي الراحل ابراهام لينكولن.

فقد أذابت الحرارة المرتفعة رأس تمثال الرئيس الأمريكي المنحوت على يد ساندي وليامز، خارج مدرسة غاريسون الابتدائية، في واشنطن العاصمة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن رأس التمثال ذاب تماماً من الحرارة، ثم سقطت إحدى ساقيه من جذعها، وتحولت قدمه إلى فقاعة، وسقط كامل التمثال أرضاً.

ويقع التمثال في حرم المدرسة بهدف لفت الانتباه إلى عصر الحرب الأهلية، وعواقبها، وكانت تحيطه الأشجار الشاهقة التي لم تكفل له الحماية الكاملة من موجة الحر، فسقط رأس الرئيس إلى الخلف، كأنه يعاني شدة الحرارة.

وبينما تعكف السلطات الأمريكية على إصلاح رأس التمثال الشمعي، تشهد العديد من المدن مستويات قياسية من درجة الحرارة يتوقع استمرارها طوال هذا الأسبوع.