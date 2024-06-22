أصحاب همم يشاركون في أوركسترا عالمي بـ «المجمع الثقافي»

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين، حفل موسيقى أوركسترا، الإثنين المقبل، في المجمع الثقافي في أبوظبي، بمشاركة خمسة من أصحاب الهمم الموهوبين في مجال العزف والغناء، وذلك للمرة الأولى ضمن أكثر من 70 موسيقياً، يمثلون 10 دول من ثلاث قارات، منهم 20 فناناً إماراتياً.

وذكرت المؤسسة أن الحفل يأتي كجزء من الجهود المستمرة لدعم وتعزيز حقوق أصحاب الهمم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفريدة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، عن فخر المؤسسة بهذه الكوكبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، ضمن استراتيجيتها لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم، وإشراكهم في مختلف المجالات، بهدف ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم، كونهم جزءاً من المجتمع.

وقال مؤلف موسيقي ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، إيهاب محمد درويش، إن هذا التعاون الأول مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يعزز رؤية المؤسسة والجمعية في دمج وتمكين أصحاب الهمم الذين يمتلكون مواهب وقدرات فنية وموسيقية مميزة مع منتسبي الجمعية، وتحقيق أحد أهدافهم الاستراتيجية المتمثل في توحيد الموسيقيين من مختلف الجنسيات تحت سماء دولة الإمارات، وخلق حوار موسيقي بين الثقافات المتعددة على أرض الدولة.