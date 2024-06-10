لعشاق القهوة.. آخر صيحات عالم "اللاتيه" تأتيكم من الصين!

قد لا يكون خيارك الأول عند طلب كوب قهوة أن يكون بنكهة البصل الأخضر، إلا أن هذا "اللاتيه" أصبح حديث الساعة في الصين في الأشهر الأخيرة.

عند البحث عن هاشتاج #springonionlatte على منصتي تيك توك أو إنستغرام، ستجد العشرات من الصور ومقاطع الفيديو لأكواب "اللاتيه" المزينة بالبصل الأخضر.



اشتهر هذا المشروب الغريب الشهر الماضي، عندما تناولته عدة منشورات آسيوية واصفة إياه بأنه من أكثر التركيبات غرابة على الإطلاق.



ولإعداد لاتيه البصل الأخضر، عليك أولاً هرس بعض البصل الأخضر في الكوب، ثم إضافة الثلج والحليب والقهوة، وأخيرًا تزيينه بالكثير من البصل الأخضر المفروم.

لا يعرف أحد بالضبط كيف أو أين أو متى تم ابتكار لاتيه البصل الأخضر، ولكن في الأشهر الأخيرة، يبدو أن هذا المشروب المجنون تم تبنيه من قبل عدد كافٍ من المقاهي لجذب الانتباه عبر الإنترنت.









