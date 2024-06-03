تأثير مشروبات الطاقة على الأعصاب

أوضح الدكتور أندريه كوندراخين أخصائي أمراض القلب والباطنية أن تناول مشروبات الطاقة يؤثر سلبا في القلب والجهاز العصبي ويؤدي إلى تآكل الجسم.

وقال كوندراخين خلال مقابلة مع RT: "مشروبات الطاقة في الواقع، منبه خالص، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين وكمية كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات للحصول على تنبيه قوي".

ووفقا له، يؤدي التحفيز المطول للجسم بهذه الطريقة، إلى عواقب سلبية تؤثر بالدرجة الأولى في القلب والجهاز العصبي.

ويقول:"تسبب هذه المشروبات ارتفاع مستوى ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، وكذلك اضطرابات نفسية. فإذا كان الإنسان لا يرتاح ويتناول المنشطات دائما فإنه يصبح من الصعب التحكم به، بسبب العبء الكبير على الجهاز العصبي".

ويركز الطبيب بصورة خاصة على احتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين.

ووفقا له، إذا كانت عبوة مشروب الطاقة تحتوي على 150 ملغم من الكافيين، فإنه إذا شرب الشخص 3-4 علب منها سيحصل على 450-600 ملغم من الكافيين الصافي في اليوم، ما يؤدي إلى إرهاق الجسم بشكل كبير، لذلك، إذا لم يدرك الناس أنهم يدمرون صحتهم بنفسهم، فيجب أن تسن تشريعات بهذا الشأن.