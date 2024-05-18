بدور القاسمي: الحضارتان العربية واليونانية أثرتا الإنسانية عبر العصور

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن حضور الشارقة «ضيف شرف» في معرض سالونيك الدولي للكتاب لعام 2024، يمثل امتداداً للروابط الثقافية العميقة بين الحضارتين العربية واليونانية، التي أرسى دعائمها نخبة من كبار العلماء والفلاسفة في كلتا الحضارتين، والذين أسسوا جسوراً للحوار الثقافي وحافظوا بإنجازاتهم العلمية الخالدة على الإرث المعرفي الإنساني العربي واليوناني، مشيرة إلى أن الشارقة تحمل اليوم الشعلة نفسها التي حملها رواد الفلسفة اليونانية والعلماء العرب والمسلمون، الذين تركوا بصماتهم النيرة على مسار العلم والمعرفة.

جاء ذلك في خطاب رئيس للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل افتتاح الدورة الـ20 من «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، الذي يحتفي بالشارقة كأول ضيف شرف عربي، تقديراً لدورها الثقافي والحضاري الذي يشكل شهادة حية على الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، بحضور نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات الثقافية والأدبية في الدولة، ومجموعة واسعة من قادة الفكر والأدب والثقافة، وممثلي المؤسسات الصحافية والإعلامية في الشارقة ودولة الإمارات، حيث يستضيف المعرض في الدورة الأكبر في تاريخه 850 ناشراً، وأكثر من 1500 كاتب ومتحدث وخبير في صناعة الكتاب من 40 دولة، لتقديم أكثر من 400 فعالية.

شعلة المعرفة

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نحن في العالم العربي واليونان، نفخر بحضارتين عظيمتين أثرتا الإنسانية عبر العصور، وكان علماؤنا العرب واليونانيون جسوراً للعلم والمعرفة، حيث عملوا على ترجمة وصون الأعمال الأدبية والعلمية، مخلِّدين بذلك إرثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، وإنه لشرف عظيم أن نرى أحفادهم اليوم يواصلون حفظ هذا التراث الغني، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة التي رسّخها أسلافنا. ومن خلال فعاليات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض سالونيك الدولي للكتاب، نحن نحمل الشعلة التي أنارها أجدادنا، معتزّين بالمعرفة ومحتفين بلغة التفاهم والحوار التي زرعوها».

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أن مشاركة الشارقة ضيف شرف المعرض، فرصة مثالية لتعميق أواصر التواصل والتعاون بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات. وفي ختام خطابها، دعت الجميع إلى زيارة جناح الإمارة الذي يضم مجموعة غنية من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ما يفتح لهم نافذة على إرث دولة الإمارات الأدبي ومبادراتها الثقافية العالمية.

الأداة المثلى

وأعرب كريستوس ديماس، نائب وزير الثقافة اليوناني، عن فخره وترحيبه بضيوف اليونان في معرض سالونيك الدولي للكتاب، قائلاً: «إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيفكم في هذا الحدث الثقافي البارز، حيث تشكل الكتب القوة السحرية للجمع بين الثقافات والأمم، وهي الأداة المثلى للتواصل الثقافي وبناء الجسور بين الشعوب». وأضاف ديماس: «على الرغم من المسافة الطويلة التي تفصل بين سالونيك والشارقة، والمقدرة بـ4569 كيلومتراً، فإننا نؤمن بأن الكتب تقرب بيننا وتربط مجتمعاتنا، فاليونان ملتزمة بتقليص هذه المسافة الثقافية وستكون حاضرة بقوة في الدورة المقبلة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب». وتابع ديماس مؤكداً أهمية الحدث: «نتطلع إلى بناء مزيد من الجسور الثقافية مع الشارقة ودولة الإمارات، ونريد أن نستكشف دور الكتب في لعب دور أكبر في تعزيز الفهم المتبادل والصداقة بيننا».

أفق مفتوح للحوار

ورحّب عمدة مدينة سالونيك، ستيليوس أنجيلوديس بوفد إمارة الشارقة المشارك في المعرض، وأشار إلى أن ما تقوده الشارقة من جهود ثقافية على مستوى العالم وضع اليونان من جديد على تواصل حي وفاعل مع راهن وتاريخ الثقافة العربية والإماراتية، مؤكداً أن الشارقة ظلت سباقة إلى فتح أفق الحوار والتواصل مع اليونان ومختلف بلدان أوروبا.

شخصية قيادية

وأشارت نوبي تشاتزي جيورجو مديرة معرض سالونيك الدولي للكتاب، إلى ما تقوده الشيخة بدور القاسمي من جهود دولية للنهوض بصناعة النشر، ودعمها لحضور الناشرات في قطاع صناعة الكتب، حيث قالت: «في الشارقة شخصية قيادية لها أثر ملموس وكبير على النشر العالمي، ومبادراتها تجاه المرأة أحدثت فرقاً كبيراً تجاه إسهام وحضور المرأة الناشرة عالمياً».

برنامج ضيف الشرف

ويتضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض مجموعة متنوعة تشمل أكثر من 30 جلسة نقاشية وورشة عمل وعرضاً تراثياً، منها جلسة «اكتشاف العوالم: أدب الأطفال وعواصم الكتب العالمية»، التي أقيمت أمس، وسلطت الشيخة بدور القاسمي خلالها الضوء على قدرة أدب الأطفال على تعزيز الوعي بعواصم الكتاب العالمية، وتتعمق في بواعث الإلهام وراء هذه الأعمال الأدبية، إضافة إلى جهودها الرامية إلى التعريف بالثقافة العربية على المستوى العالمي، إلى جانب آنا روتسي، خبيرة التواصل لبرنامج عاصمة الكتاب العالمية.

عمدة مدينة سالونيك:

. ما تقوده الشارقة من جهود ثقافية على مستوى العالم وضع اليونان من جديد على تواصل حي وفاعل مع راهن وتاريخ الثقافة العربية.

نائب وزير الثقافة اليوناني:

. اليونان ستكون حاضرة بقوة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.