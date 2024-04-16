مقهى لشرب الماء فقط في دبي

بأكثر من 30 وصفة مختلفة للماء يستقطب «أكوا ووتر بار» زوّاره، في مدينة دبي للإعلام، لتذوق مجموعة من النكهات المختلفة من الماء، يتم اختيارها وفقاً لرغبتهم الخاصة.

هذا المقهى الفريد الذي يعتبر الأول من نوعه في دبي يأخذ مرتاديه في رحلة فريدة في عالم المياه، بحسب ما أكدت مؤسسة المقهى رانيا الصادق لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن الآلة المستخدمة في ضخ المياه للزوار تعمل على إضافة المعادن إلى الماء لتحسين طعمه وقيمته الغذائية وفوائده الصحية المحتملة، من خلال نسب معينة ومدروسة من المعادن الأساسية كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها، ما يحسن من جودته ويجعله أكثر فائدة للاستهلاك، كما أن المقهى يعزّز ثقافة الاستدامة باستخدام العبوات الزجاجية والمعدنية القابلة لإعادة التعبئة.

وبحسب الصادق، فإن المقهى يقدم مجموعة واسعة من العبوات التي تم تصميمها والعمل عليها يدوياً من قبل أطفال موهوبين من أصحاب الهمم، حيث تم التعاون مع مؤسسة دبي العطاء ومركز دبي للرعاية الخاصة لعرض مجموعة من العبوات الصديقة للبيئة من عمل أطفال من أصحاب الهمم.

وأشارت الصادق إلى وجود وصفات مختلفة من الماء تتناسب مع احتياج كل شخص وفقاً للأنشطة التي يقوم بها في يومه، حيث يُعد احتياج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مختلفاً عن أولئك الذين يبذلون مجهوداً أقل، ولذلك تمت إضافة وصفات خاصة في القائمة تتماشى مع احتياج الأفراد من المعادن بما يتماشى مع أسلوب حياتهم.

وتضم قائمة المقهى بحسب صاحبته مجموعة متنوعة من المذاقات كمجموعة (My Day) التي تضم وصفات مياه مناسبة لبداية اليوم، نظراً لاحتوائها على نسب عالية من المعادن التي تساعد على النشاط، وتتضمن وصفة (KICK START) مزيجاً من المغنيسيوم والسلفات، الذي يساعد على التركيز لمن لديهم ساعات طويلة من العمل.

وبحسب الصادق، تم إعداد قائمة وصفات خاصة بالجمال واللياقة مخصصة للرياضيين والأفراد الذين يبذلون مجهوداً كبيراً خلال يومهم، حيث يُعد مشروب «RUNNER’S HEAVEN» المشروب المثالي بعد التمرين، كونه يجدد النشاط بمزيج من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، بينما يحتوي مشروب «MEDITATE» على درجة منخفضة للغاية من المعادن، ما يجعله مثالياً لمحبي رياضة اليوغا، إضافة إلى وصفات متنوعة من الماء المناسب لتحضير القهوة والشاي والطبخ.

ويقدم المقهى للزبائن فرصة تجربة الآلة التي تقدم مذاقات مختلفة من الماء، وتذوق الماء المقدم وتثقيفهم صحياً، حيث يعمل على تعزيز ثقافة الاستدامة في الممارسات اليومية كشرب الماء الذي يتم تقديمه بطرق صديقة للبيئة، حيث أكدت رانيا الصادق حرص المقهى على تعزيز الممارسات التي من شأنها تعزيز ثقافة الاستدامة كتوفير عبوات زجاجية ومعدنية قابلة لإعادة التعبئة، وعدم استخدام المقهى لمواد البلاستيك نهائياً ما يساعد في الحفاظ على البيئة قدر المستطاع.