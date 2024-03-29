«سليم» يستيقظ من جديد على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، الخميس، أن المسبار الياباني «سليم» SLIM استيقظ من جديد بعد أن نجا من درجات حرارة جليدية في ليلته القمرية الثانية التي تستمر أسبوعين أرضيين، وأرسل صوراً جديدة.

وكتبت وكالة «جاكسا» على الحساب المخصص لوحدتها على منصة «إكس»: «تلقينا رداً من المسبار سليم الليلة الماضية، وتأكدنا أنه اجتاز ليلته القمرية الثانية بنجاح».

وأضافت «جاكسا»: «بما أن الشمس كانت لاتزال عالية في السماء الليلة الماضية، وكانت المعدات ساخنة، سارعت كاميرا الملاحة (المرفقة بالمركبة) إلى التقاط صور المناظر الطبيعية المعتادة لفترة قصيرة».

ونشرت الوكالة أيضاً، صورة بالأبيض والأسود للسطح الصخري لحفرة قمرية التقطها مسبارها.

وبحسب «جاكسا»، فإن البيانات التي جُمعت تُظهر أيضاً أن بعض أجهزة استشعار درجة الحرارة وخلايا البطارية في «سليم»، بدأت تُظهر مواضع خلل، لكن يبدو أن الوظائف الرئيسة لاتزال صامدة.

وهذه ثالث صحوة في المجمل للمسبار «سليم» الذي هبط على سطح القمر بدقة عالية جداً في 20 يناير الماضي، ما جعل اليابان خامس دولة تهبط - بنجاح - على القمر الطبيعي للأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.

لكن مشكلة طرأت على المحرك في آخر بضعة أمتار قبل الهبوط، أدت إلى استقرار «سليم» على سطح القمر بزاوية منحنية، وبالتالي لم تكن ألواحه الكهروضوئية المواجهة للغرب تتلقى ضوء الشمس.