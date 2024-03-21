المملكة المتحدة: حظر 15 مادة من أشباه الأفيون الاصطناعية

حظرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من أشباه الأفيون الاصطناعية «الخطرة»، في محاولة لوقف الحصول على جرعات زائدة من المخدرات، وللحيلولة دون وقوع وفيات.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن الحكومة جعلت 15 مادة من أشباه الأفيون الاصطناعية الجديدة، غير قانونية، وسيتم تصنيفها الآن بأنها «مخدرات من الدرجة الأولى».

ويعني ذلك أن أي شخص يتم العثور بحوزته على تلك المواد، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام، أو دفع غرامة غير محدودة، أو كليهما، في حين من الممكن أن يحكم على المتاجرين بالمخدرات بالسجن مدى الحياة أو دفع غرامة، أو كليهما.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نصيحة «المجلس الاستشاري لمكافحة سوء استخدام العقاقير المخدرة»، كما ستشهد حظر خمسة أنواع مخدرة أخرى، من بينها ثلاثة منشطات.