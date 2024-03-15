الأردن: سعر كيلو الملوخية في رمضان يصل 15 دولاراً

ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة كعادتها في شهر رمضان في عدد من الدول العربية، لكنها بلغت مستويات قياسية في الأردن ليصل سعر كيلو الغرام الواحد من الملوخية إلى حوالي 15 دولاراً.

وحسب وسائل إعلام أردنية تراوحت أسعار المنتجات المحلية من الخضار والفاكهة بين ثمانية وعشرة دنانير أردنية (حوالي 15 دولاراً) للكيلوغرام الواحد ومنها الدوالي (ورق العنب) والملوخية "فرط"، فيما بلغ سعر حبة واحدة من الخس الأحمر دينارين إلى دينارين ونصف، وسعر كيلو الباميا بين ثلاثة الى خمسة دنانير.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر كل من التوت والتوت البري "بلوبيري" بين تسعة وعشرة دنانير، وسعر الرمان بين 80 و 100 قرش، وسعر كيلو التفاح بين 60 و 130 قرشا، والخوخ بين 120 و150 قرشا.