نورا المطروشي.. إماراتية طموحها القمر

تقدّمت نورا المطروشي التي تحلم منذ صغرها بالذهاب إلى القمر، خطوة نحو تحقيق حلمها، إذ باتت هذا الأسبوع أول عربية تنال شارة رواد الفضاء المحترفين في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بعدما خضعت لتدريب مكثف دام سنتين.

وتروي المطروشي، المولدة عام 1993، أن شغفها بدأ عندما أجرت إحدى معلماتها محاكاة لرحلة إلى القمر في صفّها المدرسي.

ودخل التلاميذ أولاً إلى ما يشبه خيمة كبيرة، نُصبت وسط الصف لتكون بمثابة مركبة فضائية. وعند الخروج منها، كان كل شيء مغطى بملاءات رمادية، وكانت الأضواء مطفأة.

وتقول الشابة الثلاثينية «كان لهذا اليوم أثر في نفسي، وطُبع في ذهني»، مضيفةً «أتذكر أني كنت مذهولة، وقلت في قرارة نفسي إنني أريد اختبار ذلك في الحقيقة، وأريد الذهاب إلى سطح القمر، ومنذ تلك اللحظات بدأ كل شيء».

وسبق لنساء عربيات أخريات أن شاركن في مهمات فضائية. ففي عام 2022، شاركت المصرية سارة صبري في مهمة لشركة «بلو أوريجن» الخاصة، أتاحت لها تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق. وفي العام الفائت، ذهبت العالمة السعودية ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية لأيام عدة في إطار مهمة خاصة.

لكن نورا المطروشي، وعلى غرار زميلها الإماراتي محمد الملا، شاركت على مدى سنتين في برنامج تدريبي مكثف إلى جانب 10 أميركيين آخرين، وذلك بفضل تعاون بين «ناسا» ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وخلال هذا الأسبوع، بات جميعهم رسمياً رواد فضاء في حفلة تخرّج أقامتها «ناسا» في هيوستن بتكساس.

وشمل برنامجهم التدريبي دورات على كيفية البقاء على قيد الحياة، وعمليات محاكاة عن السير في الفضاء بالبزات، وقيادة الطائرات الأسرع من الصوت، وتعتزم «ناسا» إرسال رواد فضاء إلى القمر ضمن برنامج «أرتيميس»، وبناء محطة فضائية في المدار حول القمر تحمل اسم «غايتواي».

وتقول نورا المطروشي، الحائزة شهادة في الهندسة الميكانيكية: «أريد أن تعود البشرية إلى القمر، وأن تذهب إلى أبعد من القمر، وأرغب في أن أكون جزءاً من تلك المهام».

وخلال شهر رمضان، أرجئت «ناسا» بعض التدريبات التي تتطلب مجهوداً جسدياً، إما لوقت مبكر خلال اليوم أو حتى نهاية الشهر.

وتضيف «ديانتي جعلتني أدرك مساهمة القدماء من المثقفين والعلماء المسلمين الذين سبقوني ودرسوا النجوم». وتتابع «أن أصبح رائدة فضاء هو بالنسبة إلي وسيلة للبناء على هذا الإرث، وعلى ما بدأوه قبل آلاف السنين».

• أريد أن تعود البشرية إلى القمر، وأن تذهب إلى أبعد من القمر، وأرغب في أن أكون جزءاً من تلك المهام.

• ديانتي جعلتني أدرك مساهمة القدماء من المثقفين والعلماء المسلمين الذين سبقوني ودرسوا النجوم.