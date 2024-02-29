فلسطيني يأمل في تمثيل آيسلندا بـ «يوروفيجن»: لدي حلم

يأمل المغني الفلسطيني بشار مراد في تمثيل آيسلندا بمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في مايو المقبل، وإشراك صوت فلسطيني في الحدث الذي يجذب ملايين المشاهدات تلفزيونياً.

المسابقة، التي ستقام هذا العام في الفترة من السابع إلى الـ11 من مايو المقبل بمدينة مالمو السويدية، تصنف نفسها على أنها حدث غير سياسي، ويمكنها استبعاد أي منافس ترى أنه ينتهك هذه القاعدة، لكن الأوضاع السياسية تلقي بظلالها في أحيان كثيرة على الحدث.

وستختار آيسلندا ممثلها في المسابقة، السبت المقبل، إذ يتنافس المغني الفلسطيني في النهائي المحلي. وقال مراد: «أريد أن أُظهر كمّ العقبات التي نواجهها، نحن الفلسطينيين، حتى يُسمع صوتنا».

وبحسب قواعد اتحاد البث الأوروبي الذي ينظم المسابقة، تختار مؤسسات وهيئات البث التي يضمها الاتحاد، المشاركين الذين سيمثلون بلدانهم من أنحاء أوروبا وخارجها.

ولا تتضمن المسابقة مشاركة فلسطينية، لأنه ليست هناك هيئة فلسطينية عضو في اتحاد البث الأوروبي. ويمكن للمغنيين من أي جنسية في آيسلندا المشاركة بالمنافسات المحلية التأهيلية إذا أدوا أغنيتهم باللغة الآيسلندية.

وأضاف مراد: «يقوم الجميع بتسييس مشاركتي في حين أنني مجرد إنسان لديه حلم، وأشارك في هذه المنافسة بطريقة عادلة».