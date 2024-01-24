وفاة محامٍ خلال جلسة مرافعة داخل قاعة المحكمة في مصر

توفي محامٍ خلال أداء عمله داخل محكمة جنايات في أحد المحافظات في جمهورية مصر العربية بشكل مفاجئ اليوم.

ووفقاً لمواقع مصرية، كان المحامي محمد عبد العليم يتواجد داخل محكمة بورسعيد لمباشرة عمله، حيث يترافع عن عدد من المتهمين، وتعرض لوعكة صحية مفاجئة، وسقط أرضا متوفيا.

وأعلن المحامي المصري أحمد عبد النعيم نقيب المحامين السابق، عن وفاة المحامي وهو زوج شقيقته، وسادت حالة من الحزن بين جموع المحامين إثر الوفاة.