صورة سيلفي تودي بتاجر مخدرات مغرور إلى السجن

لم يستطع تاجر المخدرات المغرور دارين ستيرلنغ، 58 عامًا مقاومة إغراء التقاط صورة سيلفي وهو على متن يخته للتباهي بها، ولينشرها على منصة تواصل يستخدمها المجرمون لتداول المنتجات غير المشروعة، والتي تبين أن الشرطة تراقبها أيضا.

وتم القبض على ستيرلينغ الذي يعتبر تاجر مخدرات من الدرجة الأولى بعد نشر الصورة بفترة وجيزة، ونشر التاجر الصورة الظريفة على موقع EncroChat، وهي منصة يستخدمها المجرمون لشراء وبيع المنتجات غير المشروعة. وتمكنت الشرطة من التعرف على ستيرلينغ من الصورة لأنها كانت تراقب الشبكة المشفرة. كما استطاعت تحديد موقعه بعد أن أدرج القارب باعتباره "عنوانه الرئيسي" على الشبكة مما يعني أنه يمكن لرجال الشرطة العثور عليه بسهولة ، وصادرت الشرطة المخدرات، وجهاز محمول مشفر، ومئات من الأجهزة اللوحية وجهاز كمبيوتر. وجهاز تشويش الإشارة من القارب.

وكشفت سجلات الدردشة السابقة أنه كان نشطًا في شراء وتوريد كميات كبيرة من المواد غير القانونية في جميع أنحاء بريطانيا من بين أهمها الكوكايين وعقار "إم دي إم إيه" والقنب والكيتامين.

وتم تعقب سيارة تابعة لشركة "ستيرلنغ" إلى وحدتي تخزين ذاتيتين حيث عثر الضباط على أكثر من عشرة ملايين قرص مخدر، واعترف التاجر بتهم التورط في توريد الكوكايين بعد اعتقاله. ومثل ستيرلنغ أمام محكمة وستمنستر مؤخرا وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما بعد جريمتين منفصلتين تتعلق بالمخدرات.

وقال يوني أدلر، من وحدة الجرائم الخطيرة والمنظمة بشرطة إسيكس، إن ستيرلنغ تم القبض عليه لأنه "تخلى عن حذره".

ونقلت عنه صحيفة "مترو " قوله أن " اختراق شبكة EncroChat كان لحظة تاريخية في الحرب ضد النشاط الإجرامي المنظم في جميع أنحاء المملكة المتحدة" إذ "شعر المجرمون مثل ستيرلينغ بأنهم قادرون على التخلي عن حذرهم عند استخدام هذه الشبكة، حيث شعروا أن بإمكانهم العمل مع الإفلات من العقاب حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من المواد الضارة إلى (مدينة) إسيكس".