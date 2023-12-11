بسبب بريد إلكتروني وصل إلى ملف الرسائل غير الهامة.. جدة إيطالية تقيم في بريطانيا منذ 42 عاماً يطلب منها المغادرة خلال 28 يوماً

وُجّهت جدّة إيطالية، فاتها إشعار من وزارة الداخلية بتأكيد بيانات الإقامة، لمغادرة بريطانيا بعد 42 عامًا من العيش فيها، قبل أن تحل المشكلة وتتمكن من البقاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ الجدة ليوناردا زاركوني، 74 عامًا، وكان قد فاتها الموعد النهائي للتقديم للحصول على تصريح دائم للإقامة على الرغم من أنها عاشت وعملت في المملكة المتحدة منذ عام 1981.

أرسلت وزارة الداخلية بريداً إلكترونياً تطلب فيه المزيد من الأدلة على إقامة زاركوني في المملكة المتحدة، ولكن البريد وصل إلى "ملف الرسائل غير الهامة" الذي لم تُدقق فيه الجدة أبدًا.

وفي الشهر الماضي، تلقت زاركوني رسالة من وزارة الداخلية تأمرها بمغادرة المملكة المتحدة لتجنب الملاحقة القانونية.

توسلت عائلتها إلى وزارة الداخلية لإعادة النظر في القرار، وبعد أسابيع تم منحها أخيراً إقامة دائمة في المملكة المتحدة.

انتقلت زاركوني وزوجها مارسيل برونيتو، البالغ من العمر 77 عامًا، إلى المملكة المتحدة في عام 1981 واستقروا في ليستر حيث كانوا يديرون متجرًا تقليديًا للأسماك والبطاطس وربوا ثلاثة أطفال.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بعد استفتاء البريكست في عام 2016، قدّمت هي وعائلتها طلبًا للحصول على تصريح دائم للإقامة لمواصلة العيش في البلاد.



يمنح التصريح الدائم للإقامة للمواطنين الأوروبيين وعائلاتهم الذين قضوا خمس سنوات في المملكة المتحدة نفس الحقوق التي يحصل عليها المواطنون البريطانيون.

تأهلت عائلتها ولكن وزارة الداخلية أرسلت بريدًا إلكترونيًا للسيدة زاركوني مطالبةً إياها بتقديم معلومات مالية إضافية.

لكنها لم تقرأ البريد الإلكتروني بعد وصوله إلى "ملف الرسائل غير الهامة" وفاتها الموعد.

اكتشفت السيدة زاركوني أن طلبها في الحصول على تصريح دائم للإقامة قد فشل عندما توقفها ضابط الهجرة عند عودتها من حفل زفاف عائلي في فرنسا في سبتمبر.

قالت: "كنت مهاجرة غير شرعية وكل هذا بسبب بريد إلكتروني وصل إلى ملف الرسائل غير الهامة. لست جيدة في التعامل مع الحواسيب. فكرة إمكانية إبعادي عن هذا البلد وعائلتي بسبب هذا الأمر جعلتني أبكي."

أرسلت وزارة الداخلية بريدًا إلكترونيًا للسيد برونيتو يوم الجمعة لتأكيد منح والدته إقامة دائمة، ونصّت الرسالة: "يسرني إبلاغكم بأن طلبكم في الإقامة الدائمة قد نجح."