5 أرقام قياسية في 2023.. من حرارة الأرض إلى «بوبي»

سجّل العام الجاري أرقاماً غير مسبوقة في مجالات عدة بينها ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.. وتالياً خمسة أرقام قياسية طبعت 2023.

ارتفاع درجات الحرارة عالمياً

بلغ متوسط الحرارة على سطح الكرة الأرضية أرقاماً غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي. من يناير إلى أكتوبر، ارتفع متوسط الحرارة بمقدار 1,43 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه بين عامي 1850 و1900. ويُتوقع أن يكون العام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث متوسط الحرارة السنوي.

الهند الأكبر

تجاوزت الهند الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان إذ باتت تضم أكثر من 1,425 مليار نسمة، وفقاً للأمم المتحدة. وبلغ عدد سكان الصين ذروته في 2022 مسجلاً 1,426 مليار نسمة، وبدأ منذ ذلك الحين في الانخفاض، بينما يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

غرامة باهظة على «فيس بوك»

فرضت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات التي تحركت باسم الاتحاد الأوروبي، غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على مجموعة «ميتا» الأميركية العملاقة مالكة «فيس بوك» في مايو الماضي.

وفُرضت الغرامة لنقل «ميتا» بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في انتهاك للقواعد الأوروبية لحماية البيانات الشخصية(GDPR) الشهيرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2018، وأصبحت مرجعاً عالمياً في هذا المجال.

فريدي في القمة

وصلت قيمة مبيعات 1400 قطعة من مقتنيات النجم البريطاني الراحل فريدي ميركوري ضمن سلسلة من المزادات، إلى 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 46,5 مليون يورو)، وهو رقم قياسي لمجموعة من هذا النوع.

وبيع بيانو ميركوري الذي ألّف عليه النجم مختلف أعماله تقريباً بدءا بأغنية «بوهيميين رابسودي»، لقاء مليوني يورو.

«عميد سن» الكلاب في العالم

صنّفت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية الكلب «بوبي» في الأول من فبراير الماضي كأكبر كلب سنّاً في العالم، وكان حينها يبلغ 30 عاماً و266 يوماً، وأصبح بذلك أيضاً أكبر الكلاب سنّاً على الإطلاق.

ونفق «بوبي» عن «31 عاماً و165 يوماً» في أكتوبر الماضي.

وينتمي «بوبي» إلى سلالة رافيرو التي يراوح متوسط عمرها في العادة بين 12 و14 عاماً. وكان الكلب يعيش في قرية كونكيروس الصغيرة في وسط البرتغال محاطاً بمجموعة من القطط.