مطعم «أصيل» يفتح أبوابه مجدداً مع أطباق شرقية

يطوي فصل الصيف آخر صفحاته، ويستعدّ مطعم أصيل الشرقي الأصيل، في فندق «ريكسوس» في «جميرا بيتش رزيدانسز» بدبي، ليفتح أبوابه مجدداً ويُبهر الضيوف بأطيب النكهات. ويحرص المطعم على تقديم قائمة مأكولات مدروسة توفق بين التاريخ والابتكار، وتحافظ على التقاليد في عالم يشهد تطوّرات سريعة في مجال الطهي، ويدعو الضيوف إلى الاستمتاع بتجربة طعام عنوانها الشغف والإبداع واحترام التقاليد الأصيلة.

وهذا الموسم، لا يكتفي «أصيل» بإعادة فتح أبوابه، بل يُطلق قائمة مأكولات جديدة تزخر بأطيب النكهات، وفي ما يلي لمحة سريعة عن الأطباق والمشروبات الجديدة:

الحمّص بالكمأة، تونا مارين، مانتي بالأضلاع القصيرة، برويات الفطر والجبنة، والبريك التونسي.