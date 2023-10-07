عشرات الطالبات أصبن بالشلل فجأة في ساحة المدرسة .. مرض غامض في كينيا

أصيبت عشرات الطالبات في كينيا بمرض غامض، ما تطلب نقلهن من المدرسة إلى المستشفى على وجه السرعة، كما أفادت تقارير إخبارية، لكن خبراء شككوا في الأمر واعتبروه مجرد محاولة تضليل من جانب الفتيات لتفادي امتحانات آخر العام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الواقعة حدثت في مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي، شمال غرب العاصمة نيروبي وكشفت إن 95 طالبة نقلن إلى المستشفى بعدما أصبن بالشلل إثر المرض الغامض الذي تفشى في المدرسة.

وفتح مسؤولو الصحة في الدولة تحقيقا لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية في حال كان المرض معديا.

ونشرت لقطات فيديو منسوبة لما حدث في المستشفى، وصفتها صحيفة الديلي ميل البريطانية بـ"اللقطات المثيرة للقلق"، حيث تظهر الطالبات يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويتلقين المساعدة من زميلاتهن، ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة. وأصابت الحيرة الأطباء من سبب تفشي المرض بين الطالبات، فيما جرى إرسال عينات من الدم والبول لهؤلاء الفتيات إلى المختبرات بحثا عن الأسباب.

لكن خبراء شككوا بوجود المرض برمته، مفترضين أن الأمر كله لا يعدو حالة "هيستريا جماعية"، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقال مسؤولون في جهاز التعليم إنهم يخشون أن تكون الطالبات قد تظاهرن بالمرض لتجنب اختبارات نهاية العام قبل أسابيع من حصولها.

وقال مسؤول في جهاز التعليم إن بعض الطالبات قد يكن فعلا مريضات، لكن الغالبية يتظاهرن بذلك.

وذكرت مسؤولة صحية كبيرة أنه لم تكشف الفحوص عن وجود أي مسببات للأمراض.

وقالت إنه ستجري المزيد من الفحوص للتحقق من حقيقة ما حدث.