كابوس في عرس شابة إندونيسية.. العريس اختفى وأهله اقترحوا حلاً غريباً ليعوّضوا التكاليف

تحول أسعد يوم في حياة امرأة إندونيسية إلى كابوس مهين بعد اختفاء زوجها في يوم زفافهما.

والمرأة الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم SA، تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، وقيل إنها كانت على علاقة طويلة الأمد مع العريس، ومع ذلك في 29 أغسطس، في يوم زفافهما، هرب الرجل وتركها لتشرح للضيوف أن حفل الزفاف قد أُلغي.

ويبدو أن هذا الأمر لم يكن مقبولا من قبل العائلتين، حيث أن الاستعدادات لحفل الزفاف كلفت ثروة كبيرة، وتم تسوية المهر بالفعل، لذلك تدخل والد العريس فوراً واقترح ان يكون هو العريس !

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية، يمكن رؤية والدي العريس والعروس يشاركان في حفل زفاف غريب، حيث يلعب واحد منهما دور العريس.

وبعد أن وصل الضيوف بالفعل لحضور حفل الزفاف قال شقيق العروس، إن عائلة الرجل أبلغتنا أن ابنهم مفقود ولا يمكن العثور عليه، مؤكدًا أن والد العريس الهارب سيتزوج من س.أ.

وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة على ما يبدو بسبب اختفاء العريس، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي، وإن خسارة هذا المال عن طريق إلغاء الحدث أمر غير وارد، لذلك تدخل والد العريس لحل المشكلة.

وكانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.