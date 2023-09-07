هرب العريس فتزوج والده العروس

بعد اختفاء عريس إندونيسي في يوم زفافه، تولى والده المسؤولية وتزوج العروس حتى لا يتم إلغاء الحدث الباهظ الثمن.

فما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياة امرأة إندونيسية سرعان ما تحول إلى كابوس مهين بعد اختفاء زوجها في يوم زفافهما.

والمرأة الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية بذكر حرفين من اسمها فقط "سا" ، تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، وقيل إنها كانت على علاقة طويلة الأمد مع العريس.

ومع ذلك، ففي يوم زفافهما، 29 أغسطس االماضي، هرب الرجل وتركها لتواجه للضيوف والأقارب وحيدة. لكن العائلتين رفضتا فكرة إلغاء العرس، بعدما كلفت الاستعدادات لحفل الزفاف مبالغ كبيرة، بالتقييم المحلي، وتم تسوية المهر، لذلك تدخل والد العريس لإنقاذ الموقف، وتزوج من العروس.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية يمكن رؤية والدي العريس والعروس يشاركان في حفل الزفاف الغريب، فيما يأخد والد العريس الهارب مكان ابنه.

ونقل موقع "أوديتي " عن شقيق العروس ويستو أحمد قوله للصحافيين " بعدما وصل الضيوف بالفعل لحضور حفل الزفاف أبلغتنا عائلة الرجل أن ابنهم مفقود ولا يمكنهم العثور عليه"، مؤكدا أن والد العريس الهارب تدخل وتزوج من العروس الشابة، لتخفيف شعور الإهانة لدى عائلة العروس، وأيضا لتفادي تبذير ما قارب 25 مليون روبية (1700 دولار) صرفت على الاستعدادات لحفل الزفاف الفاشل.