نقل الشيف التركي بوراك للمستشفى بشكل مفاجئ.. فماذا علَّق والده ؟

شغل الشيف التركي الشهير بوراك محبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل، بعدما نشر فيديو له من على سرير المرض عقب تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى بشكل مفاجئ.

فقد وثق الطاهي الشهير عبر حسابه في إنستغرام، وجوده وهو مستلق على سرير المستشفى، لكنه طمأن الجمهور عن حالته الصحية، قائلا لهم إنه أصبح على ما يرام.

كما أوضح أنه يعاني من أعراض التهاب المرارة، وعلق قائلاً: "أنا بخير، كان لديّ القليل من الألم في المرارة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقلق فيها الشيف التركي جمهوره، فقد ظهر العام الماضي بملابس المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، لكن والده إسماعيل أوزدمير، كشف في آخر لقاء إعلامي له، أن نجله لم يكن قد تعرض لوعكة صحية بل خضع لعملية "قص معدة"، لكنه لم يخبر جمهوره بذلك بغرض الدراما.

كما أوضح أن بوراك ذهب في وقت سابق للمستشفى وقص المعدة من أجل أن يتخلص من وزنه الزائد، وحينها انتشرت شائعات أنه أصيب بالسرطان، لكنه لم يخرج لنفيها بحثاً عن الشهرة.

وفي الآونة الأخيرة دخل الشيف التركي بأزمة مع والده بدأت عندما تقدم الأول بدعوى قضائية ضد الأخير يتهمه فيها بالاحتيال وبيع بعض مطاعمه دون علمه، كما أكد أن والده باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعم لا يمت بصلة لمطاعمه، قبل أن ينفي الأب هذه التهم.

لكن لاحقاً، أكد الأب أن الخلاف بينه وبين ابنه قد انتهى بعد أن اجتمع بابنه ووضعا النقاط على الحروف بشأن خلافهما الذي شغل مواقع التواصل وبات حديث الشارع التركي في الفترة الأخيرة.