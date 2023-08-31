تعرَّف على أغلى جبنة في العالم .. 2 كغم بـ 30 ألف دولار

وصل سعر جبن "كابراليس" الأزرق في شمال إسبانيا إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع، عندما بيعت قطعة يبلغ وزنها 2.2 كغم بمبلغ 30 ألف دولار، في مزاد علني.

كما حصلت هذه القطعة أيضاً على لقب أفضل جبن “كابراليس” لهذا العام في المسابقة السنوية الحادية والخمسين لإمارة “لاس أريناس”.

وقام بصنع قطعة الجبن هذه، جوليرمو بينداس، في مصنع “لوس بويرتوس” التابع لعائلته. وقال بينداس، إنه على الرغم من علمه بأن الجبن الذي يصنعه يتميز بجودة عالية، إلا أن الفوز لم يكن سهلاً.

من جهتها قالت “روزا فادا”، والدة بينداس ومالكة المصنع، إن الجبن تم إنضاجه في كهف على ارتفاع 1400 متر، عند درجة حرارة 7 درجات مئوية، على مدى 8 أشهر.

وبيعت قطعة الجبن إلى إيفان سواريز، صاحب مطعم “إل يغار دي كولوتو”، والذي قال، إن الشغف بالجبن وتقديره لعمل صانعي الجبن، دفعه لشراء القطعة بهذا المبلغ الباهظ.

الرقم القياسي السابق لموسوعة غينيس كان أيضاً لقطعة من جبن “كابراليس” بيعت في عام 2019، وبلغ ثمنها 21 ألف دولار.

ويبلغ السعر المعتاد لجبن كابراليس قرابة 40 دولارا للكيلو الواحد، ويتم تحضيره من حليب البقر الخام الكامل، أو من خليط مكوّن من حليب البقر والنعاج والماعز. ويستغرق نضج هذا النوع من الجبن قرابة شهرين على الأقل في الكهوف الطبيعية، حسبما أورد موقع ميترو الإلكتروني.