رجل محظوظ جدا.. ربح 15 تذكرة يانصيب في يوم واحد

وفق رجل محظوظ جدا من ماريلاند في الولايات المتحدة، بضربة حظ مدهشة حينما اشترى 15 تذكرة يانصيب متطابقة لتربح جميعها ما مجموعه 750 ألف دولار .

ونقلت وكالة "أ ب" أن الرجل البالغ من العمر 65 عامًا والذي لم يتم الإعلان عن اسمه أخبر مسؤولي يانصيب ماريلاند أنه سبق أن حصل على جوائز أصغر من سحوبات مختلفة، وألعاب أخرى في الماضي ، لكن الفوز بالجائزة الكبرى كان هو الأكبر بالنسبة له حتى الآن.

وقام الرجل بشراء 15 تذكرة متطابقة لنفس السحب وانتهى به الأمر بالفوز بالجائزة الكبرى البالغة 50000 دولار لكل تذكرة مما رفع رصيده لما يقارب 750 ألف دولار.

ولم تذكر وسائل الإعلام سبب إصراره على رقم واحد لخمسة عشرة بطاقة اشتراها.

وقال الرجل المحظوظ، والذي كان موظفًا فيدراليًا منذ 20 عامًا ، إن هذه الجائزة ستسمح له ولزوجته بالتقاعد بشكل مريح.