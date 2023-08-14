كتابات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع خداع اليابانيين

في الوقت الذي أثارت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي قلقاً كبيراً في معظم دول العالم من استخدامها لإعداد الواجبات المنزلية بدلاً من الطلاب، وكذلك إعداد أوراق بحثية أو قصص صحافية مزيفة، أو حتى استخدامها لانتحال شخصيات مزيفة، لا يشعر اليابانيون بالقدر نفسه من القلق، بعد أن أظهرت إحدى الدراسات العلمية أنه يمكن التمييز بين النصوص والأعمال التي أعدت باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الأشهر «شات جي.بي.تي»، والنصوص التي كتبها أشخاص طبيعيون باللغة اليابانية بنسبة دقة بلغت 100%.

وقارن الباحثون في جامعة ميجيرو بالعاصمة اليابانية طوكيو، وجامعة كيوتو للعلوم المتقدمة، 72 ورقة بحثية أكاديمية حقيقية، مع عدد مماثل من الأوراق البحثية التي أعدت من خلال «شات جي.بي.تي» باستخدام تطبيق لاكتشاف النصوص المولدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت نتائج الدراسة أن قدرة نظام اكتشاف مؤلفات تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة اليابانية تزيد بنسبة هائلة عن قدرته على اكتشاف مؤلفات اللغة الإنجليزية، والتي لم تزد على 26%. وقال الباحثون في الدراسة: «إن تطبيق اكتشاف مؤلفات الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية أخطأ في اكتشاف 74% من النصوص المولدة باستخدام التكنولوجيا، وقال إنها مؤلفات بشرية». وأضافوا أنه «يمكن إجراء اختبارات مماثلة باستخدام منصات ذكاء اصطناعي توليدي أخرى، مثل (غوغل بارد) و(بنج أيه.آي) من (مايكروسوفت)».