مراقبو السماء ينتظرون متعة مزدوجة لمشاهدة القمر في أغسطس

ينتظر محبو القمر متعة مزدوجة في أغسطس الجاري، في ظهور قمرين مكتملين أكبر من المعتاد خلال شهر.

وسيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض اليوم (الثلاثاء)، ومرة أخرى في 31 أغسطس، في مداره البيضاوي حول كوكبنا.

وسيظهر كلا القمرين كاملين بالحجم نفسه تقريباً، وفقاً لمجموعة علماء الفلك الألمان الهواة وهي جمعية أصدقاء النجوم. ويعتبر المشهد المزدوج ممكناً لأن الدورة بين قمرين كاملين هي 29.5 يوماً، لكن شهر أغسطس 31 يوماً.

ونادراً ما يكون هناك قمران كاملان في شهر تقويمي واحد، الثاني الذي يسمى «القمر الأزرق»، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى 31 مايو 2026. وبالنسبة للقمرين الكاملين في أغسطس، ستكون المسافة بين الأرض والقمر نحو 357 ألف كيلومتر. ويبلغ متوسط المسافة بين الأرض والقمر في مداره نحو 380 ألف كيلومتر.