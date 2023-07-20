جزر كايمان تغرّم جيجي حديد بتهمة حيازة المخدرات

تم تغريم عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة جيجي حديد 1220 دولاراً أميركياً، عقب إلقاء القبض عليها لحيازتها مخدرات في جزر كايمان.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أنه تم إلقاء القبض على جيجي (28 عاماً)، وصديقتها لياه ماكارثي، في 10 يوليو الجاري.

ووفقاً لإدارة الجمارك ومراقبة الحدود بالجزر، فإنه تم إلقاء القبض على الصديقتين «لاستيرادهما المخدرات ومعدات استخدامها».

وكانت جيجي وصديقتها قد وصلتا إلى الجزر على متن طائرة خاصة قادمتين من الولايات المتحدة، حيث تم تفتيش حقائبهما والعثور على المخدرات.

ومثلت الاثنتان أمام محكمة عاجلة في 12 من الشهر الجاري، وتم اتهامهما باستيراد مخدر خاضع للرقابة ووعاء لاستخدامه.

وقالت السلطات إنه تم تغريمهما، ولم يتم تسجيل إدانات بحقهما. وقال متحدث باسم جيجي، إنها «تستمتع» بجزر كايمان على الرغم من القبض عليها، مضيفاً أنها قامت بشراء المخدرات بصورة قانونية من نيويورك «برخصة طبية».