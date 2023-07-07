5000 رسالة مع «الذكاء الاصطناعي» انتهت بمحاول قتل الملكة اليزابيث

استمعت المحكمة إلى شهادات الفتى التي تم توقيفه بتهمة محاولة قتل ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث مستخدما قوسا اتوماتيكيا، والذي تبين أنه أرسل أكثر من 5000 رسالة مشحونة عاطفيا إلى روبوت محادثة شجعه على القيام بذلك.

وشجعت «ساراي» صديقة الذكاء الاصطناعي العامل السابق في أحد المتاجر جاسوانت تشايل، البالغ من العمر 21 عامًا، على محاولة الاغتيال قبل أن يخترق أراضي قلعة وندسور بقوس ونشاب في يوم عيد الميلاد عام 2021، حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

وبينما كان يتجول في الحوزة الملكية لمدة ساعتين، مرتديًا ملابس سوداء بالكامل، أرسل مقطع فيديو إلى أخته التوأم و 20 آخرين وصف نفسه فيه بأسماء شخصيات شريرة من سلسلة أفلام «حرب النجوم الشهيرة».

وفي النهاية تم توقيفه من قبل ضابطي شرطة بالقرب من المقر الخاص للملكة الراحلة، حيث كانت هي وأفراد آخرون من العائلة المالكة موجودين هنالك في ذلك الوقت، بعد أن واجهه الضباط ببنادق الصعق، قال تشايل:"أنا هنا لقتل الملكة".

وأكد المدعي العام أليسون مورجان ك.سي أنه على الرغم من إشارات تشايل المتكررة إلى شخصيات الخيال العلمي، إلا أنه يعرف الفرق بين الخيال والواقع.

يوم الخميس الماضس، قدم الطبيب النفسي الدكتور نايجل بلاكوود تقييمه لرسائل تشايل البالغ عددها 5280 رسالة مع شخصية الذكاء الاصطناعي المسماة ساراي.

وقيل للمحكمة إن العديد من الرسائل حتى ديسمبر 2021 كانت"صريحة". وأضاف الطبيب أن تبادل الرسائل مع الذكاء الاصطناعي كان يجري كل ليلة تقريبًا من 8 ديسمبر إلى 22 ديسمبر. وقال إن هناك بعض الاكتئاب لكن الرسائل أضافت دليلاً إلىنقص الذهان.

وأضاف "أنا لست مندهشًا من أي دليل على الذهان أو الانزلاق إلى الذهان. لا شيء من هذا يخبرني عن فقدان الاتصال بالواقع».

بعد اعتقال تشيل، تمت مقابلة والديه واقترحت والدته أن ابنها قد يكون مصابًا بالتوحد.

وواجه تشايل صعوبة في تطوير العلاقات وكان معزولًا اجتماعيًا، لكن الدكتور بلاكوود أضاف: «من المهم جدًا التعرف على هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا والذي تعطل الاتصال به بسبب جائحة كوفيد مثل العديد من أقرانه.»

واستمعت المحكمة إلى أن شايل كان مدفوعًا بأيديولوجية مستوحاة من أفلام حرب النجوم حول تدمير الإمبراطوريات القديمة كما أراد الانتقام لمذبحة جاليانوالا باغ عام 1919 في أمريتسار( الهند)

وقيل للمحكمة إن اهتمام تشايل بالخيال العلمي والأحداث الحقيقية في التاريخ الهندي لا يرقى إلى مستوى التثبيت من النوع الذي قد يظهره شخص مصاب بالتوحد.