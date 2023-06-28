استدامة

أثنى سكان مدينتي خليفة ومحمد بن زايد في أبوظبي على مبادرة «مدينتي مستدامة»، التي أطلقتها شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، والتي تهدف إلى تخصيص يومين في الأسبوع لجمع ونقل النفايات كبيرة الحجم والمخلفات الخضراء في المدينتين، الأمر الذي يتيح لهم التخلص من هذا النوع من النفايات بطريقة آمنة ومستدامة.

مواعيد

رحب مراجعون لعيادات الأسنان في إمارة الشارقة بتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وعرض تقديم مواعيدهم المحددة مسبقاً، الأمر الذي يتيح لهم الحصول على المتابعة والعلاج مبكراً.

رسوم

طالب حضور لحفلات تقام في صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي بتقليل رسوم خدمة صف المركبات، البالغة قيمتها 75 درهماً.

مواقف

طالب مستهلكون بتوفير مواقف للمركبات أمام مركز بيع السلع المدعمة التابع لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في منطقة ند الحمر في دبي. وذكروا أنهم يواجهون مشكلة البحث عن مواقف، ويزداد الأمر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

رياضات

أشاد عشاق الرياضات الرقمية بفعاليات «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023»، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مدينة إكسبو دبي، إذ أتاحت لهم عيش تجارب مشوقة في عالم من ألعاب التحدي والبطولات الحماسية، فضلاً عن مقابلتهم خبراء في مجال الرياضات الرقمية في فعاليات مباشرة وجلسات نقاشية.

توصيل

طالب مستخدمون لتطبيقات توصيل الطعام بتوفير خصومات في حال استلامهم طلباتهم في حال غير جيدة، خصوصاً في ظل «استهتار» بعض السائقين المسؤولين عن عملية التوصيل.