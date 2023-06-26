خطة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا

يعتزم وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، العمل على تحسين استعداد بلاده لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة، من خلال ما يعرف بـ«خطة الحماية من الحرارة».

وجاء في الورقة التي تضمنت الخطة، التي أوردت صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أمس، تقريراً عنها: «مع تغير المناخ تزايد احتمال حدوث موجات الحرارة أكثر وأكثر، ولهذا تأثيره على صحتنا ورفاهيتنا والقدرة الأدائية لدى مجتمعنا».

وقال لاوترباخ، إن «الحماية من الحرارة هي حماية للحياة. عندما تنتشر موجات الحرارة يصير هناك خطر على المسنين والمحتاجين إلى الرعاية، كالأطفال والحوامل، الذين يقضون وقتاً طويلاً في الهواء الطلق». وتهدف الخطة إلى تقليل حالات الوفيات، جراء ارتفاع درجات الحرارة، وإطلاق تدابير حماية ملموسة، وتحسين التوعية بأخطار الحرارة.