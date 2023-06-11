حادثة تثير غضب الأردنيين: اختطف طليقته وضربها 3 ساعات متواصلة في الشارع

تعرضت سيدة أردنية للخطف والاعتداء على يد طليقها في أحد شوارع العاصمة عمان، قبل أيام، في حادثة أثارت غضب الأردنيين بعد انتشار مقطع فيديو لأشخاص وهم يضربون شخصا في إحدى المركبات.

وفي تفاصيل الحادثة أن سيدة ثلاثينية تعرضت لاعتداء وضرب من قبل طليقها بعد أن قام بخطفها بسيارتها وهي عائدة من عملها وتمزيق وجهها ما أدى إلى جرح قطعي في الوجه، وفقا لما ذكرت تقارير طبية وأمنية عن الحالة.

وذكر تقرير صادر عن "الحركة النسوية في الأردن"، أن السيدة الثلاثينية تعرضت لضرر بشبكية العين بما يهدد بفقدانها البصر، جراء الضرب الذي تعرضت له.

وأشارت تفاصيل الحادثة إلى أن السيدة تمكنت من الاتصال بأحد أشقائها بعد 3 ساعات متواصلة من الاعتداء والضرب، ليقوم طليقها باختطاف الهاتف وتهديد أشقائها وشتمهم وإبلاغهم بما أحدثه لشقيقتهم.

وهرع أشقاء السيدة إلى موقع الحادثة لنجدة شقيقتهم والتي كانت ملقاة على الكراسي الخلفية لمركبتها بعد أن سرق مركبتها واختطفها بداخلها.

وأشار التقرير إلى أن الأشقاء حاولوا تخليص أختهم وانقاذها عبر اسعافها فورا، لكن طليقها رفض النزول من مركبتها، مصراً على إكمال عملية خطفها، ما دفعهم إلى ضربه في الشارع العام خصوصاً بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضوا لها عند رؤيتهم شقيقتهم ممزقة الوجه بآلات حادة، وحالة الغضب التي سيطرت عليهم.

وذكر أنه كان قد سبق للسيدة تسجيل شكوى لدى حماية الأسرة والمركز الأمني والجرائم الإلكترونية نتيجة الاعتداءات المتكررة التي كانت تتعرض لها والتهديدات التي كانت تصلها من قبل طليقها.

كما تبين أن سبب الخطف يعود إلى رغبة الطليق بإجبار طليقته على التنازل عن حقها بالمبلغ الذي حكم القضاء عليه بدفعه والبالغ 8 الاف دينار، بعد بيعه سيارتها أثناء زواجهم، وفق ما ذكرت التقارير.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد مساء الاثنين الماضي، بتعرض شخص للاعتداء من قبل أشقاء طليقته وعددهم (3) أشخاص في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، حيث تم إسعافه للمستشفى وكانت حالته العامة حسنة، وقد تم تداول فيديو مصور حول الحادثة.

وأضاف في بيان أن المعتدى عليه قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه داخل مركبته إثر خلافات عائلية، وادعائهم بقيامه بالإعتداء على شقيقتهم (طليقته) والتي تقدمت بدورها بشكوى بحقه بعد دخولها المستشفى، واحتصالها على تقارير طبية تفيد بتعرضها للضرب.