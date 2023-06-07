قمامة

شكا سكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي تصاعد روائح كريهة من بعض صناديق القمامة الكبيرة، رغم حرص عمال النظافة على إفراغها بشكل دوري، معتقدين أنها ناتجة عن عدم تنظيف الصناديق بشكل عميق، وطالبوا بغسلها لإزالة الروائح الكريهة.

مواقف

شكا سكان في الشارقة استخدام أصحاب سيارات المواقف العامة بصورة خاطئة، سواء بصورة عرضية، أو باستخدام موقفين لسيارة واحدة، وهو ما يربكهم، ويضطرهم إلى البحث عن مواقف بعيدة.

تكييف

أفاد سكان ومتعاملون بتعطل مكيفات بعض المحال التجارية في عجمان، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف، مطالبين بمعالجة الأمر بسبب حرارة الجو.

عروض

اكتشف متعاملون أن بعض منافذ البيع في الشارقة تطرح عروضاً لمدة زمنية معينة، وبعد توجههم إلى تلك المنافذ يكتشفون انتهاء العرض قبل المدة المحددة، أو التعذر بنفاد الكمية.

ازدحام

شكا سكان في قرية جميرا الدائرية ازدحام الطرق المؤدية إلى المنطقة في الفترة من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً، مطالبين بوجود إجراءات عاجلة للحد من هذا التكدس.

شكر

وجّهت قارئة الشكر إلى شرطة الشارقة، والرقيب محمد حسن، والعريف حمد علي، لمساعدتها على الطريق، بعد نفاذ وقود مركبتها بشكل مفاجئ، أثناء السير على طريق خورفكان الجديد.

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