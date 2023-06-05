«بطاقة ألمانية» تحفز الشباب على الثقافة

تسعى وزيرة شؤون الثقافة الألمانية، كلوديا روت، إلى جذب الشباب، بعد انتهاء وباء «كورونا»، لدور السينما ومتاجر بيع الكتب، من خلال توفير بطاقة ثقافية.

وسجلت أكثر من 700 مؤسسة ثقافية نفسها حتى الآن لهذا المشروع المقرر أن ينطلق في 14 يونيو الجاري. ومن المقرر أن يقدم نحو 1.6 مليون منتج ثقافي من خلال المشروع. وقالت الوزيرة الألمانية: «البطاقة الثقافية تُعدّ فرصة كبيرة للحياة الثقافية الثرية والمتنوّعة في بلدنا، للوصول إلى الشباب البالغين 18 عاماً حالياً، ولاجتذابهم على المدى الطويل». ويمكن من خلال هذه البطاقة الثقافية للشباب الذين يبلغون حالياً 18 عاماً أو الذين سيبلغونها هذا العام، شراء تذاكر لفعاليات ثقافية متنوّعة، مثل الذهاب إلى دور السينما، أو المسارح، أو لحضور حفلات بقيمة 200 يورو، عبر تطبيق أو موقع إلكتروني.