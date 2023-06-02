«دبي لرعاية النساء» تنظّم مسابقة «البحث عن الكنز»

تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، غداً، مسابقة «البحث عن الكنز» في الخوانيج ووك، بالتعاون مع فرجان دبي، ودبي القابضة، احتفالاً باليوم العالمي للأسرة.

تستهدف المسابقة تسليط الضوء على أهمية دور التواصل الأسري من خلال فعاليات شاملة للأسرة، حيث تسعى الفعالية التفاعلية إلى نشر الوعي عبر حزمة رسائل تتناول أهمية الأسرة، والحوار الذي يقود إلى تعزيز الهوية، كما تعكس فكرة التكاملية بين مختلف القطاعات الحكومية الخاصة والاجتماعية.

ويأتي تنظيم المسابقة في إطار جهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والجهات المشاركة نحو تسليط الضوء على أهمية العلاقة الأسرية، وضرورة ترابطها، لضمان تعزيز التماسك الاجتماعي، وتنشئة أجيال ضمن بيئات أسرية دافئة ومترابطة وقادرة على المضي قُدماً في تحقيق مستقبلها، والإسهام في دفع عجلة النمو والازدهار في مجتمعها.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء بالإنابة، أن فعالية كنز الخوانيج تأتي انسجاماً مع استراتيجيات المؤسسة وأهدافها الرامية إلى إبراز أهمية العلاقات الأسرية المتينة، التي تقوم على الثقة وتحمل المسؤولية تجاه الأبناء، وضرورة ممارسة أفراد الأسرة لأدوارهم المنوطة بهم، بغية ترسيخ أواصر العلاقة والترابط الأسري الذي يقود إلى تمكين الأبناء من رسم مستقبلهم من خلال قدرتهم على تحمل المسؤولية، والإسهام في بناء مجتمعهم. وأوضحت علياء الشملان، مؤسس مبادرة فرجان دبي، أن التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يعكس حرص فرجان دبي على تعزيز الحضور الفاعل والمؤثر في كل المبادرات والفعاليات التي تحمل طابعاً مجتمعياً، خصوصاً تلك المتعلقة بالأسرة، بما يعكس أهداف واستراتيجيات فريق العمل في فرجان دبي، ويواكب تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز العمل تجاه رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الترابط الأسري.